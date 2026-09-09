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Türkiye Haysiyet’e ağladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet#Dizi#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 21:23

Kanal D’de Haysiyet heyecanı başladı. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün başrollerini paylaştığı dizi, Simay ve Mehmet’in imkânsız aşkıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Duygu yüklü sahneleriyle Haysiyet, ilk bölümüyle seyirciyi gözyaşlarına boğdu.

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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, ilk bölümüyle gündem oldu. Aynı şehirde yaşamalarına rağmen bambaşka dünyalara ait insanların kesişen hayatları ekrana taşındı. Aile bağlarının önemini vurgulayan, aşk, vicdan ve onur ekseninde kurulan güçlü hikâye, izleyicilerin kalbine dokundu.

MODERN YAŞAR USTA

Türkiye Haysiyet’e ağladı İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu


Kerem Alışık da performansıyla övgü topladı. Tıpkı babası Sadri Alışık gibiydi. Gülerken ağlattı. Dayısı şair Attila İlhan’a “Üçüncü Şahsın Şiiri” ile saygı duruşunda bulundu. Usta oyuncunun hayat verdiği Sadık Karlıova karakteri ise Yeşilçam'ın unutulmaz efsanevi isimlerinden Münir Özkul’un hayat verdiği Yaşar Usta'ya benzetildi. Alışık için "Modern zamanların Yaşar Usta'sı" yorumu öne çıktı.

Türkiye Haysiyet’e ağladı İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu


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“EN AĞIR YÜK YÜREKTE TAŞINIR”

Haysiyet, aforizma niteliğindeki sözleriyle hem ekranlara hem dijital mecralara damgasını vurdu. “Bizim de bir servetimiz var, o da haysiyetimiz”, “En ağır yük yürekte taşınır”, “Kısmet en güzel ihtimal”, “Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyet ise boyun eğmemeyi öğretir” sözleriyle yayınla birlikte etkileşim rekoru kırdı.

Türkiye Haysiyet’e ağladı İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu


Süreç Film imzalı Haysiyet, her salı akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

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#Haysiyet#Dizi#KANAL D

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