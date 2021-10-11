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Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
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Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz?

#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Stil
Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz

Tarzınızı oluşturmak için şık, zamansız ve cool parçaları keşfederek, trendlerden ilham alın.

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Her sabah işe gitmeden önce, arkadaşlarla yapılan akşam yemeği planına hazırlanırken, bir davete katılmadan önce ve hatta spora giderken bile vaktinin bir kısmını ne giyineceğini düşünerek geçirenlerden misiniz?

Kombinlerinizi seçerken neye dikkat etmelisiniz?

Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz

Özellikle mevsim geçişlerinde, havaların bazen sıcak, bazen soğuk olması giyinme konusunda bir mücadele içine girmeye de neden olabiliyor. Dışarı çıkarken, tişört mü giymelisiniz, yoksa sweatshirt mü, seçtiğiniz parçanın üzerine hangi ceketi almalısınız, çantanızın büyüklüğü günün sıcak anlarında ceketinizi içine atmak için yeterli mi? Tüm bu sorular dahilinde seçimler yapmak günü daha konforlu geçirmenize olanak sağlar.

Birbirinden farklı kombin önerilerini keşfetmek için tıklayın!

Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz

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Tabii bir de birbiri ile uyum sağlayan kıyafetler hatta aksesuarlar, görünümünüzü tamamlayan ve kusursuzlaştıran en önemli diğer unsurlardan.

Kombininizi tamamlayacağınız aksesuar, ayakkabı ve çantaları keşfetmek için tıklayın!

Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz

Peki ya evde ve sporda tercihinizi nasıl kullanmalısınız? Şık olmak mı, rahat hissetmek mi? Her ikisini de sağlayabileceğiniz kombinler yapabilirsiniz. Evde tek başınıza olduğunuzda bile iyi görünmek kendinize olan güvenin artmasına da yardımcı olur.

Evde ve sporda şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz kombinleri keşfetmek için tıklayın!

Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz

Gardırobuzunu yenilemek, tarzınızda değişiklik yapmak ve sezonun trend parçalarıyla tanışmak için şimdi en doğru zaman! Ceketler, kazaklar, pantolonlar, spor kıyafetleri, çantalar, aksesuarlar, ayakkabılar… Tarzınıza en çok yakışacak ürünleri ve kombin önerilerini keşfederek stilinizi tamamlayın. Ne giyeceğinizi düşünürken harcadığınız vakit de size kalsın!

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