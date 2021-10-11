Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz?

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Her sabah işe gitmeden önce, arkadaşlarla yapılan akşam yemeği planına hazırlanırken, bir davete katılmadan önce ve hatta spora giderken bile vaktinin bir kısmını ne giyineceğini düşünerek geçirenlerden misiniz?

Kombinlerinizi seçerken neye dikkat etmelisiniz?





Özellikle mevsim geçişlerinde, havaların bazen sıcak, bazen soğuk olması giyinme konusunda bir mücadele içine girmeye de neden olabiliyor. Dışarı çıkarken, tişört mü giymelisiniz, yoksa sweatshirt mü, seçtiğiniz parçanın üzerine hangi ceketi almalısınız, çantanızın büyüklüğü günün sıcak anlarında ceketinizi içine atmak için yeterli mi? Tüm bu sorular dahilinde seçimler yapmak günü daha konforlu geçirmenize olanak sağlar.

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Tabii bir de birbiri ile uyum sağlayan kıyafetler hatta aksesuarlar, görünümünüzü tamamlayan ve kusursuzlaştıran en önemli diğer unsurlardan.

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Peki ya evde ve sporda tercihinizi nasıl kullanmalısınız? Şık olmak mı, rahat hissetmek mi? Her ikisini de sağlayabileceğiniz kombinler yapabilirsiniz. Evde tek başınıza olduğunuzda bile iyi görünmek kendinize olan güvenin artmasına da yardımcı olur.

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