Ekim indirimde öne çıkan trend elektronik ürünler

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Akıllı telefon ve saatler

Neredeyse üçüncü uzvumuz olarak kabul edebileceğimiz akıllı telefonlar, hayatımızın her alında sayısız kolaylık sağlıyor. Onun sayesinde evimizdeki eşyaları uzaktan kumanda edebiliyor ya da evden dışarı adımımızı atmadan birçok işimizi bir tık’la çözüme kavuşturabiliyoruz. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte birçok telefon firması devi yeni modellerini açıklamaya başladı. Hâl böyle olunca da alt modellerde cazip indirimler kaçınılmaz oldu. Sadece akıllı telefonlarda değil, giyilebilir teknoloji dediğimiz akıllı saat ve bilekliklerde de Ekim ayında kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor.

Ev aletleri

Pandemiyle birlikte ev işlerinin bitmek tükenmek bilmeyen bir süreç olduğuna daha yakından şahit olduk. Bu nedenle evde hayatımızı kolaylaştıran küçük ev aletlerine karşı ilgimiz giderek arttı. Siz de “özellikle akıllı robot süpürge ve çay makinesi listemin en başında” diyorsanız Ekim indirimleri tam size göre!

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Beyaz eşya

Gündelik yaşamımızda deneyimlediğimiz her yeni durum, evimize alacağımız eşyalardan beklediğimiz özellikleri de farklılaştırabiliyor. Özellikle beyaz eşya seçerken artık enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra daha fazla hijyenik ortamlar sunacak özellikler arıyoruz. Hatta yetmiyor, hava temizleyen cihazlar istiyoruz. Ekim indiriminde birçok beyaz eşyanın yanı sıra hava temizleme ve nemlendirme cihazlarında kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor!

Bilgisayar ve tablet

Bundan birkaç yıl öncesine kadar her evde bir laptop ya da tablet olması yeterliydi. Ancak yaşadığımız pandemi süreciyle gördük ki herkesin bir laptobu ya da tableti olsa çok daha iyi olur. Tabii laptob ve tabletleri etkili kullanabilmek için iyi bir kulaklık ve mouse gibi aksesuarları da unutmamak gerek. Hepsi ve daha fazlası Ekim indirimlerinde yerini almış durumda!

Kişisel bakım aletleri

Hemen hemen her gün kuaförden yeni çıkmış hissini evde deneyimlemeye başlayanlar için kişisel bakım aletleri en büyük yardımcı oldu. Bu sayede çoğumuz saçlarımıza evde şekil vermeye başladık. Neyse ki teknoloji de bu konuda epey bizi destekledi. İster düz ister dalgalı saç sevelim, hepsi için elektronik bir çözüm var. Aynı durum epilasyon ve saç/sakal/kaş bakımı için de geçerli. Daha da önemlisi, kişisel bakım aletleri denildiğinde akla gelen birçok trend marka ve model, Ekim indirimlerinde cazip fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

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