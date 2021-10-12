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Alışverişte 'Büyük Ekim' fırsatları! Bütçenizi rahatlatacak birbirinden özel indirimleri keşfedin!

#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Alışveriş
Alışverişte Büyük Ekim fırsatları Bütçenizi rahatlatacak birbirinden özel indirimleri keşfedin

Yılın bu günleri tam anlamıyla bir alışveriş festivaline dönüşüyor. Büyük Ekim fırsatları, bütçenizi rahatlatacak farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuyor. Şimdi tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanın, gardıropları yenilemenin ve sonbahara yepyeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı! %60’a varan indirimlerden, fırsat ürünlerine; sepete özel indirimlerden, ikinci ürün avantajlarına kadar birbirinden özel indirim ve alışveriş fırsatları sizi bekliyor. Gelin birlikte keşfedelim…

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Alışverişte Büyük Ekim fırsatları Bütçenizi rahatlatacak birbirinden özel indirimleri keşfedin

Kıyafet alışverişinde %40’a varan indirimler

Sonbaharda gardırobunuzu yenilemek ve kendi tarzını yaratmak istiyorsanız kıyafet alışverişi için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz. Kadın, erkek ve çocuk giyiminde %40’a varan indirimler sepette sizi bekliyor. 

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Alışverişte Büyük Ekim fırsatları Bütçenizi rahatlatacak birbirinden özel indirimleri keşfedin

Kozmetikte Büyük Ekim fırsatı!

Rimelden ruja, saç bakım ürünlerinden onarıcı kremlere kadar kadına ve erkeğe özel binlerce kozmetik ürününde 100 TL ve üzerinde alışverişinize 10 TL, 120 TL ve üzerinde alışverişinize 15 TL indirim kazanarak tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca sepete özel indirim fırsatlarını da kaçırmayın! 

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Alışverişte Büyük Ekim fırsatları Bütçenizi rahatlatacak birbirinden özel indirimleri keşfedin

Eviniz için ihtiyacınız olan her şey indirimde!

Evin ihtiyacı asla bitmez! Evinizle ilgili biriken ihtiyaçlarınızı tek seferde indirim avantajlarından faydalanarak karşılayabilirsiniz. Aydınlatma ürünleri, mutfak gereçleri, ev tekstili ürünleri gibi evinizin her köşesini sepete özel veya 2. ürüne özel indirim fırsatıyla yenileyebilirsiniz. 

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En çok satan ayakkabı ve çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar! 

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Günlük hayatımızda en çok tükettiğimiz ve sık sık yenilemek durumunda kaldığımız süpermarket ürünlerini de Büyük Ekim avantajlarıyla alabilir ve bütçenizi rahatlatabilirsiniz. Deterjan ve temizlik ürünlerinden gıda ve içeceklere, anne-bebek ürünlerinden cilt ve saç bakımına kadar tüm süpermarket ihtiyacınızı fırsat ürünü, sepette indirim ve 3 saatte bir flaş indirim seçeneklerini takip ederek karşılayabilirsiniz. 

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