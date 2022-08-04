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Tiyatro oyuncusu Civan Canova'dan üzen haber! '15 gündür hastanedeyim'

Güncelleme: 1 saat önce

#Civan Canova#Hastane#Akciğer

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum" diyerek seslendi. 15 gündür hastanede yattığını söyleyen Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığını söyledi. Sevenleri, Canova'nın paylaşımının altını 'Geçmiş olsun' mesajlarıyla doldurdu. 

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Oyuncu Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi. 

Canova 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurdu. İşte Canova'nın sevenlerini üzen video mesajı şöyle:

"AİLEM YANIMDA"

"Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler."

 

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#Civan Canova#Hastane#Akciğer

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