Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı yayında!

Zümrüdüanka dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan Zümrüdüanka en son 14 Kasım akşamı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu ve senaryosunu Berat Deniz Demirbilek, Serdar Soydan ile Tufan Bora’nın kaleme aldığı dizi artık çarşamba akşamları ekranlara gelecek.

ZÜMRÜDANKA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı ve Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka”, 25 Kasım Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ZÜMRÜDANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.