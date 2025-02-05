Zuhal'in bir yanı sevgi, bir yanı korku... 'Bu dizi bizi büyülüyor'

Haberin Devamı

Son bölümlerde diziye dahil olan Orhan Kılıç ve Belçim Bilgin’le yeni hikayelere pencere açan yapım, sosyal medyada da çok konuşuluyor. Zuhal (Bergüzar Korel) bir yanı sevgi, bir yanı korku dolu haliyle ailesini hayatta tutmaya çalışırken Hasan, (Mehmet Günsür) yaptığı hataların bedelini ailesini kaybetmekle ödüyor. Dizinin ilk bölümlerden bu yana en can alıcı sahnelerin yer aldığı Bengü Beker'in ‘Sana Yıldızları Ödediğimden’ şarkısı eşliğindeki tanıtım klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“BU DİZİ BİZİ BÜYÜLÜYOR”

BKM yapımı dizi, derin hikayesiyle ve duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına çekiyor. Üç çocukla hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal’in güçlü duruşu takdir topluyor. Sosyal medyada oyunculara ve diziye dair birçok paylaşım yapılıyor.

Haberin Devamı

Dizinin en can alıcı sahnelerinin yer aldığı Bengü Beker'in ‘Sana Yıldızları Ödediğimden’ şarkısı eşliğinde hazırlanan tanıtım klibi, büyük ses getirdi. Annem Ankara izleyicileri “Bu dizi bizi büyülüyor”, “Gördüğüm en güzel klip” yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi. Tanıtım klibinde Zuhal’in mücadelesi ve Hasan’la yeniden aile olabilme çabaları, Burak ile Ayça’nın duygu dolu sahneleri yer alıyor.

Annem Ankara Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.