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Zuhal'den Hasan'a tokat! 'Hani hiç gitmeyecektin baba'

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:58

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara, son bölümüyle nefesleri kesti. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı BKM imzalı dizinin son bölümünde Hasan’ın, mahkemede Nazan’ın lehine konuşması Zuhal’i perişan etti.

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Dizinin yeni tanıtımlarında heyecan doruğa çıktı. Zuhal’in ablası Aysel’in (Sevinç Erbulak) bulduğu bir defterde okuduğu “Yüzünü göremediğim hiç tanışamadığım kızıma Vahide” notu izleyiciyi meraklandırdı. Zuhal mahkeme sonrası duyduklarına inanamadı ve Hasan'a isyan etti. Öfkesine yenilen Zuhal, yürek acısıyla Hasan'a tokat attı.

Zuhalden Hasana tokat Hani hiç gitmeyecektin baba

“BİR DAHA GELMEYECEK MİSİN?”

Başak Angigün’ün gerçek hikayesinden senaryolaştırılan dizide Zuhal yaşananlardan sorumlu tuttuğu Hasan’ın evden gitmesini istedi. Bu durum yeniden aile olmaya alışan ortanca çocuk Başar’ı çok üzdü. Tanıtımda Başar’ın babasına “Bir daha gelmeyecek misin, herkesin babası evde, sen niye gidiyorsun? Hani hiç gitmeyecektin?” cümleleri izleyiciyi derinden etkiledi. Güneş'in Hasan'ın olduğu bir fotoğrafı Burak'a göstermesi dizinin yeni olaylara gebe olacağının sinyalini verdi.

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Zuhalden Hasana tokat Hani hiç gitmeyecektin baba

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Zuhalden Hasana tokat Hani hiç gitmeyecektin baba

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür

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