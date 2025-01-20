Zuhal'den Hasan'a tokat! 'Hani hiç gitmeyecektin baba'

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Dizinin yeni tanıtımlarında heyecan doruğa çıktı. Zuhal’in ablası Aysel’in (Sevinç Erbulak) bulduğu bir defterde okuduğu “Yüzünü göremediğim hiç tanışamadığım kızıma Vahide” notu izleyiciyi meraklandırdı. Zuhal mahkeme sonrası duyduklarına inanamadı ve Hasan'a isyan etti. Öfkesine yenilen Zuhal, yürek acısıyla Hasan'a tokat attı.

“BİR DAHA GELMEYECEK MİSİN?”

Başak Angigün’ün gerçek hikayesinden senaryolaştırılan dizide Zuhal yaşananlardan sorumlu tuttuğu Hasan’ın evden gitmesini istedi. Bu durum yeniden aile olmaya alışan ortanca çocuk Başar’ı çok üzdü. Tanıtımda Başar’ın babasına “Bir daha gelmeyecek misin, herkesin babası evde, sen niye gidiyorsun? Hani hiç gitmeyecektin?” cümleleri izleyiciyi derinden etkiledi. Güneş'in Hasan'ın olduğu bir fotoğrafı Burak'a göstermesi dizinin yeni olaylara gebe olacağının sinyalini verdi.

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GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.