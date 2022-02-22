Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safter Karabetça kimdir? Safter Karabetça yorumlarıyla gündem oldu!

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TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni yarışmacıları belli oldu. Yarışmacıların hafta boyunca hünerlerini sergilediği Zuhal Topal'la Yemekteyiz ilginç sohbetler de yaşanıyor. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken isimlerden Safter Karabetça yorumları ve görünümüyle ilgi odağı olmayı başardı. Peki, Zuhal Topal'şa Yemekteyiz Safter Karabetça kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

SAFTER KARABETÇA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Safter KArabetça 31 yaşında ve aslen Kıbrıs'lıdır. Asıl mesleği hemşirelik olan Karabetça yayıncılıkla da uğraştığını belirtti. Yorumlarıyla gündeme gelen Safter Karabetça'nın yarışmadaki performansı merak ediliyor.