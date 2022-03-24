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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz (dış ses) kimdir?

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz#Gürbüz#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz Kimdir
Zuhal Topalla Yemekteyiz Gürbüz (dış ses) kimdir

Zaman zaman yarışmacılarla ve sunucu Zuhal Topal ile tatlı atışmalar yaşayan Gürbüz, yarışmanın dış sesi. Daha önce “Mikser” adı takılan dış sese yeni yeni sezonda "Gürbüz" adıyla seslenilmeye başlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz (dış ses) kimdir?

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Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi. Son yıllarda programlarda dış ses olarak görev yapmasıyla gündeme gelen Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi Film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır.

Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. Show TV'de bir dönem yayınlanmış Magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da mikser olarak sesiyle yer almaktadır.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz#Gürbüz#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz Kimdir

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