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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon
Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı 15 Nisan Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu cuma akşamı belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 15 Nisan tarihinde yayınlanan son bölümünde rakiplerinden daha yüksek puan alan bir yarışmacı haftanın birincisi olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı. Tartışmaların eksik olmadığı bu hafta toplamda 25 puan alan Hilal Hanım 15 bin TL'ye veda eden ilk isim olurken, birinci seçilen yarışmacı da büyük sevinç yaşadı. İki yarışmacı ise eşit oylar alarak dördüncü oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve kazananı.

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15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve ilgi gören Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşandı. Yusuf Bey, Mülkiye Hanım, Hilal Hanım, Filiz Hanım ve Erdem Bey'in yarıştığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 11-15 Nisan tarihli haftasında yarışmacılar 15 bin TL için mutfakta hünerlerini gösterdi. 5 günlük puan sıralamasına göre haftanın sonuncusu Hilal Hanım oldu. Rakiplerinden daha fazla puan alarak haftanın birincisi olan yarışmacı da Yusuf Bey oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;

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Haftanın beşincisi, 25 puan alan Hilal Hanım oldu. Hilal Hanım yarışmacılardan 19 Zuhal Topal'dan da 6 puan alabildi.

Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı 15 Nisan Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

 

Haftanın dördüncüsü ise iki yarışmacı oldu. Aynı puanı alan Mülkiye Hanım (27 puan) ve Filiz Hanım (27) haftayı dördüncü olarak tamamladı. Birinciliği kaybeden Filiz Hanım ve Mülkiye Hanım'ın üzüntüsü ekranlara yansıdı.

Haftanın ikincisi de 31 puan alan Erdem Bey oldu.

Haftanın finalinde 34 puan alan Yusuf Bey 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu. Yusuf Bey birinci olduğu için büyük sevinç yaşadı.

 

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