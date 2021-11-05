Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği Yemekteyiz'de bir haftalık puanlar belli oldu. Cansu Hanım, Aysel Hanım, Turgay Bey, Emrah Bey ve Elvan Hanım'ın yarıştığı 1-5 Kasım haftasında 15 bin TL'yi kazanan isim toplamda 29 puan aldı. Bu haftanın sonuncusu 12 puan alan Elvan Hanım olurken, toplamda 19 puan alan Turgay Bey ise büyük ödüle veda eden 2. yarışmacı seçildi. Haftanın birincisi ise Emrah Bey oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında cuma günü yapılan tadım bölümünün ardından puanlar tek tek açıklandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği, kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada, Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan Hanım haftayı sonuncu olarak tamamlayarak 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu.

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Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 19 puan alan final günü yarışmacısı Turgay Bey ise haftanın dördüncüsü oldu. 23 puan toplayan Aysel Hanım da 15 bin TL'ye veda ederek haftayı 3. olarak tamamladı.

Rakiplerinden 22 Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Emrah Bey toplamda 29 puanla haftanın birincisi oldu. Bu haftanın kazananı olan Emrah Bey 15 bin TL'nin sahibi oldu.

21 puan yarışmacılardan, Zuhal Topal'dan da 6 puan alan Cansu Hanım 27 puanla ikinci olarak haftayı tamamladı.