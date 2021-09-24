Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 24 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali geldi çattı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen programda beş iddialı isim büyük ödül için mutfakta hünerlerini gösterdi. Gülcan Hanım, Cüneyt Bey, Gülay Hanım, Sibel Hanım ve Alaa Bey'in yarıştığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 20-24 Eylül tarihli haftasında, 15 bin TL'yi kazanan isim, bugün yapılan yemeklere verilen puanların açıklanmasının ardından belli oldu. Bu haftanın sonuncusu 10 puan alan Gülcan Hanım olurken, toplamda 24 puan alan Sibel Hanım haftanın birincisi seçildi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı yeni sezonuna hızlı başladı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar tek tek açıklandı.

Rekabet dolu haftanın sonunda; Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 10 puan alan Gülcan Hanım haftayı beşinci olarak tamamlandı.

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Final günü yarışmacısı olan Cüneyt Bey 13 puan alarak dördüncü oldu.

Bir hafta boyunca 16 puan toplayabilen Gülay Hanım ise haftanın üçüncüsü seçildi.

Haftanın ikincisi 22 puanla Alaa Bey olurken, toplamda 24 puan alan Sibel Hanım ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in birincisi seçildi. Yarışmacılardan 17 Zuhal Topal'dan ise 7 puan almayı başaran Sibel Hanım 15 bin TL'yi kazanmanın sevincini yaşadı.