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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Televizyon#Tv8
Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı 22 Ekim Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, cuma akşamı belli oldu. Bir haftalık maratonun ardından Oktay Bey'in yarıştığı haftanın finalinde verilen puanların açıklanması ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı 15 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Puanlama anında hararetli tartışmalar yaşanırken en az puanı alan yarışmacı büyük ödüle veda eden ilk isim oldu. Rakiplerinden daha iyi yemekler hazırlayarak haftanın birincisi olan yarışmacı ise büyük sevinç yaşadı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu netlik kazandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz yarışmasının 18-25 Ekim haftasında beş iddialı isim büyük ödül için mutfakta hünerlerini gösterdi. Onur Bey, Selda Hanım, Zeynep Hanım, Seda Hanım ve Oktay Bey'in yarıştığı rekabet dolu haftada 15 bin TL'yi kazanan isim toplamda 30 puan aldı. Toplamda 22 puan kazanan Zeynep ve Seda Hanım ise haftanın sonuncusu seçildi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada bir haftalık puanlar tek tek açıklandı. Heyecanın eksik olmadığı haftanın sonunda verilen oylar belli oldu.
Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 22 puan alan Zeynep ve Seda Hanım haftanın beşincisi oldu.

Eşit puan alan iki yarışmacı büyük ödüle veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Toplam 23 puan alan Onur Bey ise haftanın dördüncüsü seçildi. Birinciliği 2 puan farkla kaybeden Oktay Bey ise haftanın ikincisi oldu.

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Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 32 puan alan Selda Hanım ise haftanın birincisi seçildi. 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Televizyon#Tv8

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