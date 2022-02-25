Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim aldı? İşte 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşandı. Tv8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 25 Şubat tarihinde ekranlara gelen son bölümünde haftanın finali yapıldı. Final gününde bir haftalık puanlar tek tek açıklandı. Bu haftanın oylamasında göre toplamda 19 puan alan Safter Bey haftayı sonuncu olarak tamamladı. Haftanın finalinde 28 puan alan yarışmacı Bedriye Hanım 15.000 TL ödülün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacıların birbirlerinin yemeklerine bakarak puan verdiği Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ın da oyları geçerli oldu. Rekabet dolu haftanın sonunda; Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 19 puan alan Safter Bey haftayı 5. olarak tamamladı. 16 puan yarışmacılardan, 5 puan Zuhal Topal'dan alan Batuhan Bey ise toplamda 21 puanla 4. oldu.

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İddialı yarışmacılardan olan Gül Hanım da 7 puan Zuhal Topal'dan 19 puan yarışmacılardan alarak 26 puanla haftayı 3. olarak kapattı. Birinciliği 1 puan farkla kaybeden yarışmacı ise Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım toplamda aldığı 27 puanla 2. oldu.

Haftanın finalinde 28 puan alan yarışmacımız Bedriye Hanım 15.000 TL ödülün sahibi oldu. Büyük ödüle kavuşan Bedriye Hanım final anında büyük sevinç yaşadı.