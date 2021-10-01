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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 1 Ekim Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu belli oldu!

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Televizyon#Yarışma
Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu 1 Ekim Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu belli oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi cuma akşamı belli oldu. 15 bin TL büyük ödülün sahibi aradığı yarışmada, birbirinden farklı beş isim haftanın kazananı olabilmek için bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösterdi. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan bir isim para ödülünü kazanırken diğer yarışmacılar ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu hafta 12 puanla haftanın sonuncusu Olena oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 1 Ekim Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı geldi çattı. Türkiye'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın finali yaşandı. 27 Eylül-1 Ekim haftasında 5. gününde yarışan Olena'nın masasında tartışmalar eksik olmazken, Zuhal Topal gün sonunda verilen puanları tek tek açıkladı. Oy sonucu ile 15 bin TL'yi Ogün Bey oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar belli oldu. Rekabet dolu haftanın sonunda toplamda 12 puan alan Olena Hanım haftayı sonuncu olarak tamamladı.

20'ler puan alan Duygu Hanım ve Ümit Bey ise dördüncülüğü paylaştı.

Hatice Hanım toplam 23 puanla haftanın ikincisi oldu. Büyük ödülü 1 puan farkla kaybeden Hatice Hanım üzüntü yaşadı.

Zuhal Topal ve yarışmacılardan toplamda 24 puan alan Ogün Bey ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olarak 15 bin TL değerindeki hediye çekini almaya hak kazandı.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Televizyon#Yarışma