Zuhal Topal'la Softada haftanın birincisi kim oldu? İşte 24 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu ve kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 24 Nisan Cuma akşamı 390. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı. Zuhal Topal'ın oylarının da etkili olduğu yarışmada, en fazla oyu alarak 20 24 Nisan haftasında birinci olan isim büyük sevinç yaşadı. Peki, 24 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi...

24 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

24 Nisan Cuma günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, haftanın son gününde yarışan gelin hanımın yemeklerine puan verdi. Son gün yarışmacısı cuma akşamı, en fazla puanı alıp birinci olmak için misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı.

Kayınvadelierin yaptıkları tadım bölümü sonrası yarışmacılar puanlarını verdi. Sunucu Zuhal Topal yapılan puanlarını açıklayarak haftanın birincisini ilan etti.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim Leyla Hanım oldu. Filiz Hanım'ın gelini Leyla Hanım Zuhal Topal'la Sofrada 24 Nisan birincisi olan yarışmacı büyük para ödülünü almaya hak kazandı.