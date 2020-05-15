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Haber Giriş: 15.05.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Softada birincisi kim oldu? 15 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın puan durumu ve kazananı

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Zuhal Topal'la Softada birincisi kim oldu? 15 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın puan durumu ve kazananı
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Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması, 15 Mayıs tarihli 405. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Haftanın finaliyle ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında son gün puanlarını veren kayın valideler, haftanın kazanan ismini belirledi. Gözyaşlarının aktığı final bölümünde, bir yarışmacı 15 bin TL'yi almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada en yüksek puanı kim aldı? Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim? İşte, 15 Mayıs 2020 Zuhal Topal'la Sofrada haftanın puan durumu ve kazananı.

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi yarışmanın ekranlara gelen yeni bölümünde belli oldu.  5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği, Zuhal Topal'ın sunumu ile FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada'nın final günü ilginç anlar yaşandı. Final günü yarışan yarışmacı, yemek hazırlarken stresli anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Tadım bölümü sonrasında ise yemeklere kayınvalidelerin yaptığı sert eleştiriler masada tansiyonu yükseltti. İşte, 11 15 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve en yüksek puanı alan yarışmacı...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programında 11 15 Mayıs heyecanı sona erdi. Son gün yarışmacısı haftanın kazananı olmak için mutfakta zamanla yarıştı. Yarışmacının kayın validesiyle mutfakta yaşadığı kısa tartışma sinirleri gerdi. Tadım bölümü sonrası final anında sunucu Zuhal Topal yapılan puanlarını açıklayarak haftanın birincisini ilan etti.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim 33 puanla Hanife Hanım oldu.  Zuhal Topal'la Sofrada 15 Mayıs birincisi olan yarışmacı böylece 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

 

 

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