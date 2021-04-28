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Televizyon
Haber Giriş: 28.04.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada'da kayınvalide yarışmayı bırakacak mı? Kayınvalide Fatma'dan şaşırtan çıkış

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Zuhal Topal'la Sofrada'da kayınvalide yarışmayı bırakacak mı? Kayınvalide Fatma'dan şaşırtan çıkış

Zuhal Topal'la Sofrada'da kayınvalidelerden biri şaşırtan çıkışıyla gündeme geldi. Henüz kendi günü gelmemiş olan Kayınvalide Fatma'nın yarışmadan ayrılmak istemesi Zuhal Topal başta olmak üzere diğer yarışmacıları da şaşırttı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacılarından Fatma Şentürk yarışmadan ayrılacak mı?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 28 Nisan tarihli fragmanına kayınvalidelerden Fatma Şentürk'ün ani çıkışı damga vurdu. Sofrada yaşanan diyaloglara sinirlenen Şentürk, sofradan kalkarak yarışmak istemediğini söyledi. Yarışmaya Ankara'dan dahil olan Damla Şantürk -Fatma Şentürk ikilisinin akıbeti haftanın üçüncü gününde belli olacak. Fragmanlarda çok iddialı olan ikilinin cuma günü yarışması bekleniyordu. 

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