Zuhal Topal'la Sofrada'da kayınvalide yarışmayı bırakacak mı? Kayınvalide Fatma'dan şaşırtan çıkış

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 28 Nisan tarihli fragmanına kayınvalidelerden Fatma Şentürk'ün ani çıkışı damga vurdu. Sofrada yaşanan diyaloglara sinirlenen Şentürk, sofradan kalkarak yarışmak istemediğini söyledi. Yarışmaya Ankara'dan dahil olan Damla Şantürk -Fatma Şentürk ikilisinin akıbeti haftanın üçüncü gününde belli olacak. Fragmanlarda çok iddialı olan ikilinin cuma günü yarışması bekleniyordu.

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