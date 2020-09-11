Zuhal Topal'la Sofrada’da birinci belli oluyor - Zuhal Topal'la Sofrada’da kim kazanacak?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisinin hangi yarışmacı olacağı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise yemek tadımlarını gerçekleştirip puan veriyorlar. Zuhal Topal’la birincisi olan ikili 15 bin TL’nin de sahibi oluyor.

DÖRT GÜNDE VERİLEN PUANLAR

Ayşe Aslandoğdu için verilen puanlar



Nadide: 5

Zarife: 4

Zeliha:5

Nurcan 5

Zuhal Topal: 7



Özge Onarıcıoğlu için verilen puanlar



Nurcan: 6

Nadide: 4

Zeliha: 5

Zarife: 5

Zuhal Topal: 6



Duygu Vezir Güzel için verilen puanlar



Zarife: 5

Neslihan:4

Zeliha: 4

Nurcan: 4

Zuhal Topal: 5



Gamze Çetin için verilen puanlar



Neslihan: 7

Zarife: 7

Zeliha: 6

Nadide: 6

Zuhal Topal: 8