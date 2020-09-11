Zuhal Topal'la Sofrada’da birinci belli oluyor - Zuhal Topal'la Sofrada’da kim kazanacak?
Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finali geldi çattı. Yeni haftanın açılışını 7 Eylül Pazartesi günü yapan Zuhal Topal’lanın 11 Eylül tarihli bölümünde haftanın kazananı belli olacak. Zuhal Topal'lada finalinde Gülseher Rüstemoğlu ve kayınvalidesi Zarife Rüstemoğlu yarışıyor.
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisinin hangi yarışmacı olacağı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise yemek tadımlarını gerçekleştirip puan veriyorlar. Zuhal Topal’la birincisi olan ikili 15 bin TL’nin de sahibi oluyor.
DÖRT GÜNDE VERİLEN PUANLAR
Ayşe Aslandoğdu için verilen puanlar
Nadide: 5
Zarife: 4
Zeliha:5
Nurcan 5
Zuhal Topal: 7
Özge Onarıcıoğlu için verilen puanlar
Nurcan: 6
Nadide: 4
Zeliha: 5
Zarife: 5
Zuhal Topal: 6
Duygu Vezir Güzel için verilen puanlar
Zarife: 5
Neslihan:4
Zeliha: 4
Nurcan: 4
Zuhal Topal: 5
Gamze Çetin için verilen puanlar
Neslihan: 7
Zarife: 7
Zeliha: 6
Nadide: 6
Zuhal Topal: 8
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