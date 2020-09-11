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Haber Giriş: 11.09.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada’da birinci belli oluyor - Zuhal Topal'la Sofrada’da kim kazanacak?

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Zuhal Topal'la Sofrada’da birinci belli oluyor - Zuhal Topal'la Sofrada’da kim kazanacak?
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Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finali geldi çattı. Yeni haftanın açılışını 7 Eylül Pazartesi günü yapan Zuhal Topal’lanın 11 Eylül tarihli bölümünde haftanın kazananı belli olacak. Zuhal Topal'lada finalinde Gülseher Rüstemoğlu ve kayınvalidesi Zarife Rüstemoğlu yarışıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisinin hangi yarışmacı olacağı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise yemek tadımlarını gerçekleştirip puan veriyorlar. Zuhal Topal’la birincisi olan ikili 15 bin TL’nin de sahibi oluyor.

DÖRT GÜNDE VERİLEN PUANLAR

Ayşe Aslandoğdu için verilen puanlar

Nadide: 5
Zarife: 4
Zeliha:5
Nurcan 5
Zuhal Topal: 7

Özge Onarıcıoğlu için verilen puanlar

Nurcan: 6
Nadide: 4
Zeliha: 5
Zarife: 5
Zuhal Topal: 6

Duygu Vezir Güzel için verilen puanlar

Zarife: 5
Neslihan:4
Zeliha: 4
Nurcan: 4
Zuhal Topal: 5

Gamze Çetin için verilen puanlar

Neslihan: 7
Zarife: 7
Zeliha: 6
Nadide: 6
Zuhal Topal: 8

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