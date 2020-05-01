Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm neden yok? Zuhal Topal’la Sofrada haftanın finali ne zaman?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yeni bölümleri hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada her hafta farklı isimler yarışıyor. Cuma günü ise haftanın finali yapılıyor ve birinci olan isim açıklanıyor. İzleyiciler, “Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm neden yok, ne zaman?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 1 Mayıs Fox TV yayın akışı…
Zuhal Topal’la Sofrada izleyicileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Zuhal Topal’la Sofrada haftanın finali ne zaman? Koronavirüsü ardından format değişikliğine giden yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Farklı yarışmacılar arasında yaşanan mücadelelerin ardından haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm bugün saat kaçta, ne zaman?
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yeni bölümü bugün 20:30’da ekrana gelecek.
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Zuhal Topal’la Sofrada Haftanın Finali
23:30 Badem Şekeri 4
01:30 Şevkat Yerimdar
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