Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında diskalifiye şoku! İşte yeni tanıtım

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yeni haftada bir kayınvalidenin diskalifiye edildiği açıklandı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan fragmanda, ‘Yeni haftada bir kayınvalidemiz diskalifiye ediliyor!’ denildi. Hangi ismin diskalifiye edildiği ise fragmanda açıklanmadı.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMASINDA DİSKALİFİYE!

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni bölüm fragmanında yarışmanın sunucusu Zuhal Topal bir kayınvalidenin diskalifiye olduğunu açıkladı.

Tanıtımda Zuhal Topal, ‘Sizi dışarı alabilir miyim, yarışmadan diskalifiye edildiniz. Dışarı çıkar mısınız!’ diyor. Tartışmaların arttığı yeni bölüm tanıtımında Topal, ‘ Buyrun çıkar mısınız diskalifiye edildiniz, çünkü haddinizi aştınız’ yanıtını veriyor.

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