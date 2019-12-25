Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Saadet Kaçar kimdir, kaç yaşında?
Saadet ve Nilgün Kaçar, Zuhal Topal'la Sofrada programının 23-27 Aralık tarihli yarışmacılarından oldu. Yarışmanın üçüncü gününde yarışacak olan Saadet ve Nilgün Kaçar, açıklamalarıyla hem şaşırttı hem de merak uyandırdı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Saadet ve Nilgün Kaçar kimdir?
Adanalı ve 36 yaşında olan Saadet Kaçar, 2 çocuk sahibi. Eşiyle aralarında yaş farkı olduğu için kayınvalidesinin kendisini istemediğini, kabullenmediğini belirten Saadet Kaçar, “15 bin TL’yi alacağım, eve çıkacağım, kayınvalideden kurtulacağım.” Sözleriyle şaşırttı.
Gelini gibi aslen Adanalı olan Nilgün Kaçar, 15 bin TL’nin sahibi olacakları konusunda en az diğer yarışmacılar kadar iddialı.
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