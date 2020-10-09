Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Ayten kayınvalideye ne oldu, neden öldü? Ayten Çayırdere'nin hayatıyla ilgili bilgiler

Hafta içi her gün ekranlara gelen ve beğeniyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada yemek yarışmasında yarışmacı Gülşen Çayırdere'nin kayınvalidesi Ayten Çayırdere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarışmanın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün yarışan Ayten Anneye rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun..." notu yer aldı. Ünlü sunucu Zuhal Topal yarışmacının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte, ayrıntılar.

AYTEN ÇAYIRDERE NEDEN VEFAT ETTİ?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının sunucusu Zuhal Topal vefat eden yarışmacıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Instagram hesabından açıklamada bulunan ünlü sunucu, "Bu hafta yayınlanacak bölümlerimizde yarışan kayınvalidelerimizden "Ayten Çayırdere" geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ayten anneye rahmet, ailesine sabır dileriz. Kendisini sevgi ile anıyoruz" dedi.

AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.