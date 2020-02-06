Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Özlem ve Ziyafet Yeni kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada’nın ilk gün yarışmacısı Özlem Yeni, 23 yaşında ve 5 yıllık evli. İki çocuk annesi olan genç yarışmacı kendisini eli ağır, sakin ve sessiz olarak tanımlasa da 15 bin TL konusunda iddialı. “Hepiniz şansınızı kaybettiniz, ben varım burada. 15 bin kesinlikle benim olacak” sözleriyle iddiasını ortaya koyan Özlem Yeni’nin birinci olup olmayacağı haftanın finalinde belli olacak.



Aslen Ağrılı olan Ziyafet Yeni, kendisini tez canlı ve seçici olarak tanımlıyor. Sinirlenince elinin ayağının titrediğini ifade eden Ziyafet Yeni, diğer geliniyle Gelinim Mutfakta yarışmasına katılmıştı.