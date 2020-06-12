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Televizyon
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Zuhal Topal’la Sofrada sezon finali ne zaman, saat kaçta?

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Zuhal Topal’la Sofrada sezon finali ne zaman, saat kaçta?
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Zuhal Topal’la Sofrada programının yeni aynı zamanda sezon finali bölümü için geri sayım devam ediyor. İki sezondur ekran macerasına devam eden Zuhal Topal ve ekibi, bir süre dinlendikten sonra 3. sezon için yeniden çekimlere başlanacak. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada sezon finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Her hafta birbirinden farklı yarışmacıların yemek yaptığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışması bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Zuhal Topal’la Sofrada sezon finali bölümü 12 Haziran Cuma akşamı saat 20.30’da Fox TV’de yayınlanacak.

Sezon finali haberini 11 Haziran tarihli bölümde veren Zuhal Topal şu açıklamayı yapmıştı:

"Sezonu kapatıyoruz, dükkan kapanıyor. Artık yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız ama bu sezon için yarın son bölümünü çekeceğiz. Tabi ki son 3 ay içimiz buruk ve üzgündük. Ama güzel geçti, sonuç olarak herkes sağlıklı. Aldığımız yüksek tedbirlerle, sağlıkla bitiriyoruz. Biz de yeni sezon için hazırlıklara başladık, sizin için yeni sezonda çeşitli sürprizler hayal ediyoruz."

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