Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının yeni bölümünü bekleyenler, kanalın yayın akışında tekrar bölümüyle karşılaştı. Gelinlerin yemek yapıp kayınvalidelerin ise oy verdiği yarışmada yeni maceraları bekleyen izleyiciler, Zuhal Topal’la Sofrada'nın yeni bölümlerinin ilerleyen günlerdeki akıbetini sorguluyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? İşte, yarışmanın yeni bölümüyle ilgili merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 25 Mayıs bayram haftası dolayısıyla bir hafta ekranlara ara verdi. Zuhal Topal'la Sofrada'nın eski kolaj bölümleri seyirci karşısına çıkacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni bölümlerinin bayramdan sonra izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Yarışmada her hafta birbirinden farklı 5 gelin ve kayınvalide konuk oluyor. Gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise yapılan yemeklere puan veriyor. Haftanın son gününde ise en fazla puanı toplayan gelin 15 bin TL para ödülünü alıyor.