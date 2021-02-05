Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada da final heyecanı 5 Şubat Cuma günü yaşandı. Haftanın beş günü ekranlara gelen yarışmanın final gününde Fatma Hanım yarıştı. 1-5 Şubat haftasında Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi olan isim kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplam 33 puan alan Fatma Hanım oldu. Toplam 19 puan alarak haftanın sonuncusu olan Nurgül hanım ise 15 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacı oldu. En iyi konsept yemeğini yapan isim bu hafta Elif Hanım seçildi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yemeği soğan kebabı olarak belirlendi. En iyi konsept yemeğin yapılmaya çalışıldığı haftada kayınvalideler görüşlerini paylaştı. Zuhal Topal ise haftanın en iyi soğan kebabı yemeğinin Elif Hanım'a ait olduğunu açıkladı.

Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu final gününde Nurgül Hanım toplam 19 puan alarak haftayı beşinci olarak tamamladı. Haftanın dördüncüsü olan Pınar Hanım ise toplamda 21 puan alabildi. Kayınvalidelerden 23 Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Gamze Hanım, 30 puanla haftanın üçüncüsü oldu. Bir puan farkla 15 bin TL'li kaybeden Elif Hanım ise toplamda 32 puanla haftanın ikicisi oldu.

25 puan kayınvalidelerden, Zuhal Topal'dan ise 8 puan alan Fatma Hanım 33 puanla haftanın birincisi seçildi. Fatma Hanım sevinç gözyaşlarına boğuldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında, 4 Şubat Perşembe günü Gamze Hanım yarışmıştı. Kayınvalidelerden toplam 23 puan alan Gamze Hanım'a verilen puanlar şöyle olmuştu;

Güliser Hanım:5

Seher Hanım:5

Zeynep Hanım:10

Hatice Hanım:3