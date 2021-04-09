Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İşte 9 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada birinci cuma günü belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada bir final günü daha geldi çattı. Final heyecanının yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada'nın 9 Nisan tarihli bölümünde en yüksek puanı alan yarışmacı 15 bin TL'yi kazanırken, dört gelin para ödülünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu haftanın yemeği olan galetteyi en iyi yapan gelin Eda Hanım seçildi. Gün sonunda ise Zuhal Topal'ın açıkladığı haftanın puanları Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. İşte, 9 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve bu haftanın puan durumu.
Zuhal Topal'la Sofrada kazananı final günü netlik kazandı. Gelinlerin yemek yapıp kayınvalidelerin de puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada'nın 9 Nisan Cuma günü Fox TV ekranlarında yayınlanan son bölümünde, haftanın puanları açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının birinciyi seçmede etkili olduğu yarışmada, 15 puan alan Saniye Hanım haftayı beşinci olarak tamamladı. 23 puan alan Gülnur ve Gamzenur Hanım ise dördüncülüğü paylaştı. Haftanın şampiyonu ise toplamda 31 puan aldı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Puanlama anından önce sunucu Zuhal Topal haftanın yemeği galatte için kayınvalidelerin fikirlerini aldı. Oy sonuçlarına göre en iyi galetteyi yapan gelin Eda Hanım seçildi.
Final heyecanında ise tüm haftanın oyları tek tek açıklandı. Bu hafta toplamda 15 puan alabilen Saniye Hanım haftanın sonuncusu oldu. Eşitlik yaşanmasından dolayı iki Gamzenur ve Gülnur Hanım haftayı dördüncü olarak tamamladı. Hafta boyunca 23 puan alan Gülnur Hanım ve Gamzenur Hanım'ın yaşadığı üzüntü gözden kaçmadı. Kayınvalidelerden 22, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Dilek Hanım ise toplam 28 puanla bu haftanın ikincisi oldu.
24 puan kayınvalidelerden, 7 puan da Zuhal Topal'dan alan Eda Hanım ise 31 puanla haftanın birincisi seçildi. 15 bin TL'lik hediye çekini kazanan Eda Hanım büyük sevinç yaşadı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 5-9 Nisan haftasında şu isimler yarışmıştı;
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Nisan Pazartesi
Dilek Boran ve Rukiye Boran
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Nisan Salı
Gamzenur Acar ile kaynanası Pakize Acar
Zuhal Topal'la Sofrada 7 Nisan Çarşamba
Eda Turan ile kayın validesi Sultan Turan
Zuhal Topal'la Sofrada 8 Nisan Perşembe
Saniye Atar ile kaynanası Kadire Atar
Zuhal Topal'la Sofrada 9 Nisan Cuma
Ayşe Gülnur Gültekin ile kaynanası Zeliha Gültekin