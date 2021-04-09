Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İşte 9 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı final günü netlik kazandı. Gelinlerin yemek yapıp kayınvalidelerin de puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada'nın 9 Nisan Cuma günü Fox TV ekranlarında yayınlanan son bölümünde, haftanın puanları açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının birinciyi seçmede etkili olduğu yarışmada, 15 puan alan Saniye Hanım haftayı beşinci olarak tamamladı. 23 puan alan Gülnur ve Gamzenur Hanım ise dördüncülüğü paylaştı. Haftanın şampiyonu ise toplamda 31 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Puanlama anından önce sunucu Zuhal Topal haftanın yemeği galatte için kayınvalidelerin fikirlerini aldı. Oy sonuçlarına göre en iyi galetteyi yapan gelin Eda Hanım seçildi.

Final heyecanında ise tüm haftanın oyları tek tek açıklandı. Bu hafta toplamda 15 puan alabilen Saniye Hanım haftanın sonuncusu oldu. Eşitlik yaşanmasından dolayı iki Gamzenur ve Gülnur Hanım haftayı dördüncü olarak tamamladı. Hafta boyunca 23 puan alan Gülnur Hanım ve Gamzenur Hanım'ın yaşadığı üzüntü gözden kaçmadı. Kayınvalidelerden 22, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Dilek Hanım ise toplam 28 puanla bu haftanın ikincisi oldu.

24 puan kayınvalidelerden, 7 puan da Zuhal Topal'dan alan Eda Hanım ise 31 puanla haftanın birincisi seçildi. 15 bin TL'lik hediye çekini kazanan Eda Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 5-9 Nisan haftasında şu isimler yarışmıştı;

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Nisan Pazartesi

Dilek Boran ve Rukiye Boran

Zuhal Topal'la Sofrada 6 Nisan Salı

Gamzenur Acar ile kaynanası Pakize Acar

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Nisan Çarşamba

Eda Turan ile kayın validesi Sultan Turan

Zuhal Topal'la Sofrada 8 Nisan Perşembe

Saniye Atar ile kaynanası Kadire Atar

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Nisan Cuma

Ayşe Gülnur Gültekin ile kaynanası Zeliha Gültekin

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