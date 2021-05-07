Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 7 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi 15 bin TL'yi aldı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada, haftanın puanları cuma günü açıklandı. Kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili fikirlerini final anı öncesi söyledi. Zuhal Topal’la Sofrada'nın 3-7 Mayıs haftasında en az puanı alarak büyük ödüle veda eden ilk isim Tuğçe Hanım oldu. Zilola Hanım ise 15 bin TL'yi kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Final anından önce haftanın yemeği Sivas hingeli için kayınvalideler ve set çalışanları fikirlerini açıkladı. Yapılan oylamayla bu haftanın yemeğini en iyi yapan yarışmacı Zilola Hanım oldu. Final anında ise puanlamaları açıklayan Zuhal Topal'ın oyları da birinciyi seçmede etkili oldu.

24 puan alan Tuğçe Hanım haftanın beşincisi olarak 15 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacı oldu. Kayınvalidelerden 22 puan, Zuhal Topal'dan ise 8 puan alan Hülya Hanım toplam 30 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Bir hafta boyunca 31 puan alan Beril Hanım ise haftanın üçüncüsü oldu. En yakın rakibi ile aynı kaderi paylaşan Duygu Hanım da toplam 31 puan aldı. Duygu Hanım 26 puan kayınvalidelerden 5 puan da Zuhal Topal'dan aldı.

Haftanın birincisi olan Zilola Hanım ise toplamda 32 puan aldı. Kayınvalidelerden 22, Zuhal Topal'dan ise 10 tam puan alan Zilola Hanım 15 bin TL'nin sahibi oldu.

DÖRCÜNCÜ GÜN VERİLEN PUANLAR

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 6 Mayıs Perşembe günü Duygu Hanım yarışmıştı. Toplam 26 puan alan Duygu Hanım'a verilen puanlar şöyle olmuştu;

Ayşegül Kahriman: 5

Dilber Dilekçi: 4

Nesrin Akyel: 10

Meral Acar: 7

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