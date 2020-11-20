Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 20 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve 15 bin TL para ödülünü kazanan isim

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final heyecanı 20 Kasım Cuma akşamı yaşandı. 16 Kasım Pazartesi gününden başlayıp 20 Kasım Cuma gününe kadar gelinlerin en güzel yemekleri yapmaya çalıştığı Zuhal Topal’la Sofrada'nın final gününde en az puanı alarak birinciliğe veda eden ilk isim 15 puan alan Elif Hanım oldu. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim toplam 27 puan aldı. Tadım bölümü sonrasında ise yemeklere kayınvalidelerin yaptığı sert eleştiriler masada tansiyonu yükseltti.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde büyük ödüle veda eden gelinler Elif Hanım ve Ezgi Hanım oldu. Final masasında hararetli tartışmaların yaşandığı bölümde ise Çiğdem Hanım 20 puanla rakiplerinden daha az oy alarak üçüncü oldu. Kübra Hanım ise 26 puanla haftanın ikincisi oldu.

Haftanın birincisi olan isim Eda Hanım oldu. Kayınvalidelerden 19, Zuhal Topal'dan ise aldığı 8 puanla 15 bin TL'nin sahibi olan Eda Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 KASIM PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım puan durumu perşembe günü belli oldu. Kayınvalidelerin yarışmacı Kübra Övgün'e verdikleri puanlama şöyle gelişti;

Şahide’nin Puanı: 5

Rabia’nın Puanı: 5

Filiz’in Puanı: 4

Necmiye’nin Puanı: 5