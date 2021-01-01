Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 1 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı cuma günü yaşandı. 28 Aralık-1 Ocak haftasında Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi olan isim kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplam 28 puan alan Altın Hanım oldu. 22 puan alan Şeyda Hanım ise birinciliğe veda eden ilk gelin olurken, final masasında hararetli tartışmalar da eksik olmadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Şeyda Hanım toplam 22 puan alarak haftanın beşincisi oldu. F. Eda Hanım ise 26 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı. Seda Hanım ve haftanın son gün yarışmacısı olan Eda Hanım ise Zuhal Topal ve kayınvalidelerden toplamda 27 puan alarak haftanın ikincisi oldu. Haftanın birincisi olan Altın Hanım toplam 28 puan aldı. Altın Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın dördüncü gününde verilen puanla şöyle oldu;

Nazmiye Hanım:7

Nevin Hanım:6

Şuran Hanım:3

Semiha Hanım:3