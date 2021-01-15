Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Haftanın kazananı 34 puanla 15 bin TL'yi aldı!

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı final heyecanının yaşandığı 15 Ocak Cuma akşamı netleşti. 11 Ocak Pazartesi gününden başlayarak cuma gününe kadar bir hafta boyunca yarışan Melek Hanım 12 puan alarak birinciliğe veda eden ilk isim oldu. Asiye Hanım ise 14 puanla haftanın dördüncüsü oldu. Zuhal Topal ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Pelin Hanım haftanın birincisi olarak büyük ödüle kavuştu. Puanlama anında Pelin Hanım ile kayınvalideler arasında yaşanan hakkaniyet tartışması kısa süreli gerginliğe neden oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında açıklandı. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde, 12 puanla Melek Hanım beşinci olurken büyük hayal kırıklığı yaşadı. Asiye Hanım 14 puanla haftanın dördüncüsü oldu. Esra Hanım 24 puanla haftayı üçüncü olarak tamamladı. Elif Hanım 26 puan alarak haftanın ikincisi oldu.

Zuhal Topal'dan 8, kayınvalidelerden ise 26 puan alan Pelin Hanım haftanın birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi oldu. Pelin Hanım'ın kayınvalidesi gözyaşlarına hakim olamadı.

BEBEK MÜJDESİ

Haftanın final anında sunucu Zuhal Topal gelin hanımlardan birinin bebek beklediği haberini aldığını söyledi. Salı günü yarışan Pelin Hanım bebek haberinin doğru olduğunu söyleyerek yarıştığı gün hamile olduğunu öğrendiğini söyledi. Pelin Hanım'ın bebek müjdesi renkli anlara neden oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 14 Ocak Perşembe günü verilen puanlar açıklandı. Haftanın dördüncü gününde Melek Hanım'a verilen oylar şöyle oldu;

Hanım Hanım:2

Mualla Hanım:3

Mine Hanım:2

Semra Hanım:1