Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 29 Mayıs Cuma günü Kıbrıs özel yayını tekrar bölümü ile ekranlara geldi. Gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bayram haftası nedeniyle ekran macerasına bir hafta ara verdi. Cuma akşamları gerçekleşen haftanın finalini bekleyen ve tekrar bölümlerinden habersiz olan izleyiciler, 'Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümleri ne zaman?
Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim? sorusunun yanıtı bu hafta cevapsız kaldı. Her hafta birbirinden farklı yarışmacıların yemek yaptığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 29 Mayıs Cuma akşamı eski bölümüyle Fox TV'de yayınlandı. Bu nedenle yarışmada eleme gerçekleşmedi. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni bölümlerinin bayramdan sonra izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Yarışmada her hafta birbirinden farklı 5 gelin ve kayınvalide konuk oluyor. Gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise yapılan yemeklere puan veriyor. Haftanın son gününde ise en fazla puanı toplayan gelin 15 bin TL para ödülünü alıyor.
GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 22 Mayıs tarihli birincisi, geçtiğimiz hafta kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Ferrah Hanım olmuştu.
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