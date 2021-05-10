Zuhal Topal'la Sofrada formatı mı değişti, neden damatlar yarışıyor?

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği, üç sezondur hamarat gelinlerin lezzet ve rekabet dolu çekişmesine sahne olan “Zuhal Topal’la Sofrada”, bu hafta bayrama özel gelin ve kayınvalideler yerine, ilk kez damat ile kayınvalideleri yarıştıracak.

Damatlar arası kıyasıya rekabet!



Birbirinden lezzet ve keyif dolu 600 bölümü geride bırakan, hafta içi her gün saat 16.00’da FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden programda bu defa yemekleri ve sofraları hamarat damatlar hazırlayacak, kayınvalideler değerlendirecek.

Damatlar iddialı menüleri için önlüklerini takıp mutfaktaki hünerlerini konuştururken, gelinler de kendilerini tutamayıp yorumlarıyla eşlerine zor anlar yaşatacak, izleyiciler birbirinden eğlenceli anlara şahit olacaklar.

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