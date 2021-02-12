Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali 12 Şubat Cuma akşamı yaşandı. Gelinlerin yemek yapıp kayınvalidelerin de puan verdiği renkli yarışmada bu hafta, Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi olan isim toplam 33 puan aldı. Haftanın sonuncusu olan Gülfidan ve Şeymanur Hanım ise 20 puan alarak 15 bin TL'ye veda eden ilk isimler oldu. Sunucu Zuhal Topal, en iyi konsept yemeğini yapan ismin bu hafta Ayşe Hanım olduğunu açıkladı. Para ödülünü kazanan yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın konsept yemeği kiş olarak belirlendi. Kayınvalideler yemek konusunda görüşlerini sundu. En iyi kiş yemeğini yapan yarışmacı oylama ile Ayşe Hanım seçildi.

Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu cuma gününde, kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan aldığı puanla bu haftanın beşincisi, Şeymanur ve Gülfidan Hanım oldu. İki yarışmacı da toplamda aldığı 20 puan ile 15 bin TL'ye veda etti.

Kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan 27 puan alan Şahine Hanım ise haftayı üçüncü olarak tamamlayabildi.

15 bin TL'yi çok yakın puanla kaybeden Nermin Hanım 28 puanla haftanın ikincisi oldu. Bu hafta kayınvalidelerden 25, Zuhal Topal'dan ise 8 puan alarak toplam 33 puan toplayan yarışmacı Ayşe Hanım ise 15 bin TL'nin sahibi oldu. En iyi konsept yemeğini de yapan Ayşe Hanım, para ödülüne kavuşmanın sevincini yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 11 Şubat Perşembe günü Ayşe Hanım yarışmıştı. Ayşe Hanım haftanın dördüncü gününde toplam 25 puan aldı. Yarışmacıya verilen puanlar şöyle olmuştu;

Gülseren Hanım:7

Şazimet Hanım:4

Güzin Hanım:6

Meziyet Hanım:8