Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 6 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada para ödülünü kazanan isim ve puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final heyecanı 6 Kasım Cuma akşamı yaşandı. 2 Kasım gününden başlayıp 6 Kasım Cuma gününe kadar gelinlerin en güzel yemekleri yapmaya çalıştığı Zuhal Topal’la Sofrada'nın final gününde en az puanı alarak birinciliğe veda eden ilk isimler Şaziye ve Ece oldu. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim toplam 37puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde bu hafta en az puanı alarak birinciliğe veda eden isimler Şaziye ve Ece Hanım oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Seda Hanım ise rakiplerinden daha az oy alarak üçüncülü olarak haftayı bitirdi. Şehriban Hanım ise 31 puanla haftanın ikincisi oldu.

Haftanın birincisi olan Güler Hanım ise, kayınvalidelerden 28, Zuhal Topal'dan ise aldığı 9 puanla 15 bin TL'nin sahibi oldu. Güler Hanım aldığı para ödülüyle büyük sevinç yaşadı.

5 KASIM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu perşembe günü belli oldu. Kayınvalidelerin Ece Hanım'a verdikleri puanlama şöyle gelişti;

Nedime Hanım: 3 puan

Nafiye Hanım: 4 puan

Güleser Hanım: 3 puan

Gülden Hanım: 10 puan

Toplam: 20 puan