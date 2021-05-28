Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 28 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada kazananı haftanın finalinde belli oldu. Bir haftalık maratonun ardından Seniha Hanım’ın yarıştığı cuma günü verilen puanların açıklanması ile Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kesinleşti. Eşitliklerin olduğu haftada ikinci olan isim 1 puan farkla 15 bin TL'ye veda ederken, haftanın birincisi büyük sevinç yaşadı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 28 Mayıs tarihli bölümünde haftanın yemeği olan enginarlı pilavı en iyi yapan gelin Mehtap Hanım seçildi. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 28 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve bu haftanın puan durumu.
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında büyük final cuma akşamı yaşandı. Gelinlerin yemek yaptığı kayınvalidelerin de puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada'nın 24-28 Mayıs tarihli haftasında 15 bin TL'yi kazanan isim, bugün yapılan yemeklere verilen puanların açıklanmasının ardından belli oldu. Kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini final anından önce açıkladı. Bu haftanın sonuncusu 22 puan alan Seniha Hanım seçilirken, haftanın birincisi ise toplamda 32 puan aldı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın toplam puanlarını tek tek açıkladı. Puanlama anından önce oy birliği ile en iyi enginarlı pilavı yapan yarışmacı Mehtap Hanım seçildi. Final anında ise toplamda 22 puan alan Seniha Hanım büyük ödüle veda eden ilk isim oldu.
Tuğçe Hanım ise kayınvalidelerden 17, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alarak toplamda 23 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı. Büyük ödüle veda eden üçüncü isim ise Elif Hanım oldu. Elif Hanım toplamda 29 puan alabildi.
Haftanın en iyi yemeğini de yapan yarışmacı Mehtap Hanım 32 puan alarak haftanın birincisi seçildi. Mehtap Hanım kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 9 puan alarak 15 bin TL'nin sahibi oldu.
1 puan farkla birinciliği kaybeden Tuğba Hanım toplamda 31 puan aldı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI
24 Mayıs 2021 Pazartesi: Gelin Tuğba Sezen ve Kayınvalidesi Nuran Sezen
25 Mayıs 2021 Salı: Gelin Mehtap Avşar ve Kayınvalidesi Emriye Avşar
26 Mayıs 2021 Çarşamba: Gelin Tuğçe Dolu ve Kayınvalidesi Zehra Dolu
27 Mayıs 2021 Perşembe: Gelin Elif Yağcıoğlu ve Kayınvalidesi Tülay Yağcıoğlu
28 Mayıs 2021 Cuma: Gelin Seniha Saçaklı ve Kayınvalidesi Serpil Koç