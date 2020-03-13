Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 13 Mart 2020 Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı

Zuhal Topal'ın sunumu ile FOX TV ekranlarında gelen Sofrada yarışmasının 13 Mart akşamı yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final gününde yarışan Elif Hanım iddialı menüsü ile konuklarını ağırladı. Kayın validelerin tadımı sonrası Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ilan edildi. İşte, 13 Mart Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve birinci olan isim...

13 MART ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI BELLİ OLDU

Birbirinden farklı yarışmacılarla 9 Mart Pazartesi günü 1 haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmanın finali 13 Mart Cuma akşamı gerçekleşti. Haftanın son günü yarışan Elif Hanım hazırladığı menü ile kayın validelerin eleştiri oklarına hedef oldu. Elif Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan kayınvalideler puanlama bölümüne geçti.

Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim, 33 puanla Zeliha Hanım oldu. Para ödülünü kazanan Zeliha Hanım büyük sevinç yaşadı.

HAFTANIN MENÜSÜNDE NE VARDI?

Haftanın son günü yarışan Elif Hanım iddialı bir menü hazırladı. Elif Hanım misafirleri için, kremalı dometes çorbası, çudu, kabak şayan, mimoza salatası, mantarlı kavanoz kebabı, arpa şehriyeli pilav, mevsim salata, fındıkpare menüsünü hazırladı.