Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 9 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada para ödülünü kazanan isim

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında cuma günü final heyecanı yaşandı. Pazartesi gününden beri bir hafta boyunca gelinlerin yemek yaptığı yarışmada kayınvalideler gelinlerin puanlarını verdi. Gaye Hanım, Elif Hanım, Meryem Hanım, Gülşen Hanım ve Mihayela Hanım'ın yarıştığı haftada perşembe günü Gülşen Hanım toplam 30 puan almıştı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde para ödülünü ilk veda eden isimler Elif ve Gaye Hanım oldu. Birinci olan isim ise Mihayela Hanım oldu. Mihayela Hanım toplam 31 puanla birinci oldu.

Gülşen Hanım ise 1 puan farkla 2. oldu. Gülşen Hanım'ın kayınvalidesi Ayten Hanım gözyaşlarını tutamadı.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE VERİLEN PUANLAR

Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim haftanın puan durumu şöyle oldu;

Fidan Özdemir 6

Güleser Bilgili 6

Melek Kepçeoğlu 5

Emine Çakır Üpcin 6

Zuhal Topal 7

TOPLAM: 30