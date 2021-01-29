Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 31 puanla haftanın kazananı 15 bin TL'nin sahibi oldu!

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı cuma akşamı yaşandı. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal’la Sofrada'nın 25-29 Ocak haftasında birincisi olan Gözde Hanım kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan 31 puan aldı. Final günü yarışan Elif Hanım ise 11 puan toplayabildi. Haftanın ikincisi olan Rabia Hanım 26 puan alırken, final masasında hararetli tartışmalar da eksik olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada birincisi seçilen yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde beşinci olan Elif Hanım toplamda 11 puan aldı. Kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan 17 puan alan Oğulgerek Hanım ise haftanın dördüncüsü oldu.

Bahar Hanım toplam 24 puanla haftanın üçüncüsü seçilirken, kayınvalidelerden 20, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Rabia Hanım 26 puanla birinciliğe en çok yaklaşan yarışmacı oldu. Rabia Hanım ikinci olduğu için üzüntüsünü gizleyemedi.

Tüm rakiplerinden daha fazla puan alarak haftayı 31 puanla tamamlayan Gözde Hanım ise 15 bin TL değerindeki çekinin sahibi oldu. Gözde Hanım büyük ödülü kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 28 Ocak Perşembe günü Rabia Hanım'a verilen puanlar belli olmuştu. Gün sonunda toplam 20 puan alan Rabia Hanım'a verilen puanla şöyle dağılmıştı;

Meryem Hanım:9

Elif Hanım:4

Sebahat Hanım:4

Gülay Hanım:3