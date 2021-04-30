Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 30 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada kazananı 15 bin TL'yi aldı

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi final günü netlik kazandı. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada bir final günü daha geldi çattı. Fox TV ekranlarında yayınlanan yarışmanın 30 Nisan tarihli son bölümünde. Zuhal Topal'ın da puanlarının birinciyi seçmede etkili oldu. 26-30 Nisan haftasında büyük ödüle veda eden ilk isim Damla Hanım oldu. Haftanın birincisi 27 puan alarak 15 bin TL'nin sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal bir haftanın toplam puanlarını final anında tek tek açıkladı. Verilen oylamaların açıklanması ise haftanın beşincisi cuma günü yarışan Damla Hanım oldu. Toplamda 21 puan alan Damla Hanım büyük ödüle veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan 24 puan alan Melek Hanım ise haftayı dördüncü olarak tamamladı. Eşitliklerin olduğu haftada Tuba ve Serpil Hanım 26 puan alarak ikinciliği paylaştı.

Bir hafta boyunca 27 puan alan Nilay Hanım ise haftanın kazananı oldu. 15 bin TL'lik hediye çekini alan yarışmacı final anında oldukça mutlu oldu.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ VERİLEN PUANLAR

29 Nisan Perşembe günü Melek Hanım yarışmıştı. Toplamda 18 puan alan Melek Hanım'a verilen puanlar haftanın dördüncü gününde şöyle olmuştu;

Ayşe Ansa Hanım: 3

Herdem Hanım: 4

Atiye Hanım: 6

Fatma Hanım: 5

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