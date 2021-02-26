Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 26 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi ve puan durumu cuma akşamı kesinlik kazandı. 22 Şubat Pazartesi gününden başlayarak 26 Şubat Cuma gününe kadar mutfakta gelinlerin en iyi yemekleri yapmaya çalıştığı haftada; en düşük puanı alan Yağmur Hanım haftanın beşincisi olarak para ödülüne veda eden ilk isim oldu. Bu haftanın konsept yemeğini en iyi yapan yarışmacı ise Zeynep Hanım seçildi. 31 puanla birinci olan yarışmacı ise 15 bin TL'yi almanın sevinciyle büyük mutluluk yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın konsept yemeği Arap köftesi olarak belirlendi. Final anı öncesi kayınvalideler yemeği en iyi yapan gelinler hakkında fikirlerini açıkladı. Zuhal Topal'ın da görüşü ile bu hafta en iyi Arap köftesi yemeğini yapan yarışmacı Zeynep Hanım oldu.

Zuhal Topal'ın oylarının da birinciyi seçmede etkili olduğu programda bu hafta 19 puan alan Yağmur Hanım haftanın beşincisi oldu. 22 puan alan yarışmacı Tevhide Hanım ise haftayı dördüncü olarak tamamladı.

Haftanın üçüncüsü olan Zeynep Hanım ise kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplamda 28 puan alabildi. Birinciliği 1 puan farkla kaybeden Melis Hanım ise haftanın ikincisi oldu. Melis Hanım toplam 30 puan alabildi.

Kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 8 puan alan Seda Hanım toplamda 31 puanla Zuhal Topal'la Sofrada birincisi olarak 15 bin TL'yi kazanan isim oldu. Birinci olan yarışmacı oldukça mutlu oldu.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ VERİLEN PUANLAR

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 25 Şubat Perşembe günü Melis Hanım yarışmıştı. Kayınvalidelerden toplam 24 puan alan Melis Hanım'a verilen puanlar şöyle olmuştu;

Zehra Berberoğlu: 7

Ayşe Çetinkaya: 5

Güngör Kefinsiz: 6

Sevim Aksoy: 6