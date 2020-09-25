Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 25 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada 15 bin TL para ödülünü kazanan isim

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final heyecanı yaşandı. Bir hafta boyunca beş gelinin mutfakta en iyi yemekleri yaptığı yarışmada kayınvalideler gelinlerin puanlarını verdi. Final anında en az puanı alarak birinciliğe veda eden ilk isimler Ecem ve Derya oldu. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la birincisi olan ikili 15 bin TL’nin sahibi oldu. Zuhal Topal'la Sofrada kazananı toplan 33 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Ecem, Derya, Zuhal en az puanı alarak birinciliğe veda etti. Birinci olan isim ise Melike oldu. Melike kayınvalidelerde 25 Zuhal Topal'dan da 8 puan alarak 33 puanla haftanın birincisi seçildi. Böylece Melike, Hanım, 15 bin TL'lik hediye çekini almaya hak kazandı.

DÖRT GÜNDE VERİLEN PUANLAR

Zuhal Topal'la Sofrada 24 Eylül haftanın puan durumu şöyle oldu;

FİLİZ: 6

GÖNÜL: 5

ALTUN :5

LEYLA: 6

ZUHAL TOPAL: 6