Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 25 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu açıklandı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı 25 Aralık Cuma akşamı yaşandı. 21 Aralık Pazartesi gününden başlayarak 25 Aralık Cuma gününe kadar bir hafta boyunca yarışan Gamze Hanım 20 puan alarak birinciliğe veda eden ilk isimlerden oldu. Derya Hanım ise haftanın dördüncüsü oldu. Zuhal Topal’la birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim Tuğba Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylama sonrası Tuğba Hanım oldu. Zuhal Topal'ın da verdikleri oylamaların açıklamasıyla, son bölümde büyük ödüle veda eden ilk gelin Gamze Hanım oldu. Final masasında hararetli tartışmaların yaşandığı bölümde Esra Hanım 28 puanla rakiplerinden daha az oy alarak üçüncü oldu. Derya Hanım 23 puanla dördüncü olurken, 29 puanla haftanın ikincisi olan isim Nurcan Hanım oldu. Birinci olan Tuğba Hanım ise toplam 31 puan aldı.

Haftanın birincisi olan Tuğba Hanım kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise aldığı 8 puanla 15 bin TL'yi almaya hak kazandı. Haftanın birincisi olan Tuğba Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmanda 24 Aralık Perşembe günü verilen puanlar açıklandı. Haftanın dördüncü gününde Esra Hanım'a verilen oylar şöyle oldu;

Özlem Hanım:5

Sevtap Hanım:7

Esra Hanım:5

Aynur Hanım:4