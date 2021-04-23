Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 23 Nisan 'Fenomenler Haftası' Zuhal Topal'la Sofrada kazananı belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada final anında haftanın puan durumu kesinleşti. Cuma günü Fox TV ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde haftanın puanları açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının birinciyi seçmede etkili olduğu 19-23 Nisan haftasında büyük ödüle veda eden ilk isim Canan Hanım oldu. 15 bin TL'yi kazanan haftanın birinci bu hafta toplamda 29 puan aldı. Haftanın ikincisi ise büyük ödülü bir puan farkla kaybetti. Canan Hanım'ın kayınvalidesinin tavırları ise cuma günü yapılan final anına damga vurdu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunucu Zuhal Topal bir haftanın toplam puanlarını tek tek açıkladı. Final anı öncesi haftanın konsept yemeği için kayınvalideler en iyi tirit yemeğini yapan gelinlerle ilgili görüşlerini bildirdi. Oy çokluğu ise en iyi tiriti yapan gelin Ferqane Hanım oldu.

Verilen oylamaların açıklanması ise haftanın beşincisi Canan Hanım oldu. Son gün yarışmacısı Canan Hanım kayınvalidelerden 15 puan Zuhal Topal'dan ise 6 puan aldı. Toplam 21 puan alan yarışmacı haftayı sonuncu olarak tamamladı.

Haftanın dördüncüsü ise Cemile Hanım oldu. Kayınvalidelerden 20, Zuhal Topal'dan 6 puan alan yarışmacı 26 puanla büyük ödüle veda etti. Toplam 27 puan alan Hülya Hanım ise haftayı üçüncü olarak tamamladı.

Birinciliği 1 puan farkla kaybederek 28 puan alan Ferqane Hanım haftanın ikincisi oldu. Ferqane Hanım daha önceki yarışında birinci olmuştu.

Haftanın birincisi olan Özge Hanım ise toplamda 29 puan aldı. 15 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı büyük ödülü kazanmanın sevincini yaşadı.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ VERİLEN PUANLAR

22 Nisan Perşembe günü Özge Azgan yarışmıştı. Özge Hanım toplamda 21 puan almıştı. Yarışmacıya verilen puanlar şöyle gelişmişti;

Nermin Ataş: 3

Emine Kırma: 4

Sadet Yehtiyeva: 7

Gülsüm Seferoğlu: 7

ÖZGE AZGAN KİMDİR?

Özge Azgan 31 yaşında 4 yıldır evli. Turizm Otelcilik mezunu, Bursa'da yaşıyor. Kayınvalidesi Ayşe Azgan, futbol aşığı, 52 yaşında, aslen Samsun2lu, iki oğlu var.

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