Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 22 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı 15 bin TL'nin sahibi oldu

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı final heyecanının yaşandığı 22 Ocak Cuma akşamı kesinleşti. Tartışmaların ve rekabetin eksik olmadığı 18-22 Ocak haftasında Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi olan isim kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplam 30 puan alan Hatice Hanım oldu. 1 puan farkla 29 puan alan Beyzanur Hanım ise haftanın ikincisi oldu. Puanlama anında gelinler ile kayınvalideler arasında tansiyon kısa süreliğine yükseldi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Hatice Hanım haftanın birincisi olarak 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi oldu.

Hatice Hanım'a en yakın puanı alan Beyzanur Hanım ise kayınvalidelerden 21, Zuhal Topal'dan ise toplam 8 puan aldı. Toplamda 19 puan alan Duygu Hanım haftanın beşincisi olurken, 23 puan alan Derya Hanım ise haftayı dördüncü olarak tamamladı. Kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplamda 29 puan alan Zehra Hanım ise haftanın üçüncüsü oldu.

Öte yandan 30 puanla birinci olarak 15 bin TL'nin sahibi olan Hatice Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında perşembe günü yarışan Duygu Hanım'a verilen puanlar belli oldu.

Duygu Hanım kayınvalidelerden toplamda 19 puan aldı.