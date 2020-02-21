21 Şubat 2020 Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu

17 21 Şubat haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. 21 Şubat Cuma günü 345. bölümü ile ekranlara gelen yarışmada, Ezgi Hanım iddialı bir menü ile konuklarını ağırladı. Ezgi Hanım'ın hazırladığı menüyle kayınvalidelerin eleştiri oklarına hedef oldu. Yarışmacıların tadımı sonrası Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim? İşte, 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi.

21 ŞUBAT ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI KİM OLDU?

17 Şubat Pazartesi günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, haftanın son gününde yarışmacı Ezgi Hanım'ın evine konuk oldu. Ezgi Hanım haftanın son gününde en fazla puanı alıp birinci olmak için misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı.

Kayınvadelierin yaptıkları tadım bölümü sonrası yarışmacılar puanlarını verdi. Sunucu Zuhal Topal yapılan puanlarını açıklayarak haftanın birincisini ilan etti.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim, 33 puanla Şadiye Hanım'ın gelini Zehra Hanım oldu. Zuhal Topal'la Sofrada 21 Şubat birincisi olan yarışmacı büyük para ödülünü almaya hak kazandı.

HAFTANIN FİNALİNDE HANGİ MENÜ VARDI?

Ezgi Hanım haftanın finalinde menüsünde iddialı yemeklere yer verdi. En fazla puanı almak için mücadele eden Ezgi Hanı , bamya çorbası, kaşarlı patates köftesi, mantarlı ıspanaklı graten, fırında sebzeli kuşbaşı güveç, kuş üzümlü arpa şehriye pilavı, narlı roka salatası, indir dolması menüsünü hazırladı.