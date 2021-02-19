Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı 15 bin TL'nin sahibi oldu

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı final heyecanının yaşandığı 19 Şubat Cuma akşamı açıklandı. Birbirinden farklı beş gelinin bir hafta boyunca yemek yaptığı Zuhal Topal'la Sofrada'da bu haftanın eşitlikler yaşandı. 15 Şubat Pazartesi gününden beri yarışmacıların mutfakta mücadele verdiği Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi bu hafta iki gelin oldu. Toplam 30 puan alan Arzu ve Nazlı hanım 15 bin TL'yi kazandı. Toplamda 24 puan alan Aysun Hanım haftanın sonuncusu olurken, iki yarışmacı da dördüncülüğü paylaştı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final günü büyük heyecan yaşandı. Bu hafta yarışmada haftanın yemeği balkabağı olarak belirlendi. Puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşleri sundu.

Final anında ise Zuhal Topal, haftanın puan durumunu açıkladı. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu cuma gününde, kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplam 24 puan alan Aysın Hanım haftanın beşincisi oldu.

Kayınvalidelerden 26 puan, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Elçin hanım toplam 26 puanla haftanın dördüncüsü oldu. Rakibi Merve Hanım da toplamda aldığı 26 puanla dördüncülüğü Elçin Hanım'la paylaştı. İşitme engelli olan Merve Hanım'ın kayınvalidesi ve Zuhal Topal duygusal anlar yaşadı.

Haftanın birincisi ise Nazlı hanım ve Arzu hanım oldu. Arzu hanım kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alırken; Nazlı hanım kayınvalidelerden 22, Zuhal Topal'dan ise 8 puan aldı.

15 bin TL'yi paylaşan iki yarışmacı, büyük sevinç yaşadı.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ VERİLEN PUANLAR

Yarışmanın 18 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen bölümünde Merve Hanım yarışmıştı. Gün sonunda 19 puan Merve Hanım'a verilen puanlar şöyle olmuştu;

Hatice Hanım:6

Miyase Hanım:3

Suphiye Hanım:3

Saniye Hanım:7