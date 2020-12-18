Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 18 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada para ödülünü kazanan isim ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı 18 Aralık Cuma akşamı yaşandı. Yeni haftanın açılışını 14 Aralık Pazartesi günü yapan Zuhal Topal’la Sofrada'nın 18 Aralık tarihli bölümünde haftanın kazananı belli oldu. Suzan Gökmenler ile kayınvalidesi Kadriye Gökmenler'in yarıştığı final bölümünde en az puanı alarak birinciliğe veda eden ilk isimler Büşra Hanım ve Suzan Hanım oldu. Zuhal Topal’la birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim toplam 31 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi tadım bölümü sonrası belli oldu. Zuhal Topal'ın da verdikleri oylamaları açıklamasıyla, son bölümde büyük ödüle veda eden ilk gelin Büşra Hanım oldu. Final masasında hararetli tartışmaların yaşandığı bölümde ise Gülşen Hanım rakiplerinden daha az oy alarak üçüncü oldu. Hülya Hanım ise 28 puanla haftanın ikincisi oldu.

Haftanın birincisi olan isim Gül Hanım oldu. Kayınvalidelerden 23 Zuhal Topal'dan ise aldığı 8 puanla 15 bin TL'nin sahibi olan Gül Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın dördüncü gününde Gül Hanım toplamda 23 puan aldı. Perşembe günü verilen puanlar şöyle gelişti;

Neşe Hanım:7

Hayriye Hanım:7

Nermin Hanım:6

Hatice Hanım:3